Захист за гроші та "чорний" список. Розповідаємо все про притулок для матерів з дітьми на київському вокзалі

На Південному вокзалі є "Кімната матері та дитини". Фото: колаж "Сьогодні"

На Центральному залізничному вокзалі Києва є місце, де можуть знайти тимчасовий притулок пасажири з дітьми – це "Кімната матері та дитини". Знаходиться вона на Південному вокзалі, але обслуговує всіх пасажирів, які прибувають до Києва чи їдуть з нього.

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з Іриною Римською, адміністратором "Кімнати матері та дитини", яка працює тут з 2004 року.

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Ірина Римська, адміністратор "Кімнати матері та дитини"

За словами Ірини В'ячеславівни, кімната діяла на Центральному залізничному вокзалі Києва завжди. Раніше вона знаходилася в старій частині вокзалу, а коли збудували Південний вокзал, розташувалася тут на його останньому поверсі. Поверх ділять "Кімната матері та дитини" та кімнати відпочинку готельного типу.

Вокзальна "Кімната матері та дитини" складається з 7 номерів. Є двомісні номери, тримісні та великий шестимісний номер, розрахований на велику родину.

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Це звичайні кімнати з простими меблями, тільки стіни прикрашені малюнками у вигляді гір та яскравих кольорів.

Ірина Римська працює на Центральному вокзалі Києва з 1986 року. Починала у залі прийому офіційних делегацій. У народі його називали депутатським залом. Тепер у ньому зал для військових. 2004 року Ірина В'ячеславівна перейшла працювати в "Кімнату матері та дитини".

"Мені подобається спілкуватися з людьми, допомагати їм. Це стало основною причиною під час вибору роботи. Вона у нас дуже цікава – щодня нові люди, нові історії. А ще дружний колектив, який не змінюється вже багато років. І, звичайно ж, діти, які вимагають постійної уваги", – пояснює Ірина Римська причину вибору професії.

"Кімната матері та дитини" на київському вокзалі. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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Як виглядає "Кімната матері та дитини". Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Хто зупиняється?

Вокзальна "Кімната матері та дитини" – це справжнє переплетення доль. Наприклад, тут зупиняються пасажири, які відлітають за кордон з дітьми або знаходять притулок самотні мами, які шукають у Києві роботу. Є й постійні клієнти, які зупиняються тут багато років.

"До коронавірусу до нас регулярно приїжджали постійні відвідувачі з Німеччини та Італії. Це українці, які приїжджають цілими сім'ями у гості до своїх родичів. У нас вони зупиняються на день-два, щоб оформити необхідні квитки та з комфортом дочекатися відправлення поїзда до регіонів", – розповідає Ірина Римська.

Багато людей, які приїжджають з дітьми різного віку лікуватися до "Охматдиту". Хтось зупиняється на день-два, щоби пройти медичне обстеження. А є й ті, хто привозить дитину на операцію і живе в кімнаті цілий тиждень, чекаючи на позитивний результат.

"Таких постояльців нам дуже шкода. Намагаємося підтримати добрим словом чи порадою, як зручніше доїхати до "Охматдиту". Часто приїжджають з бабусями та дідусями, які чекають звісток у кімнаті. Бувають і самотні батьки, які селяться разом з дітьми", – розповідає нам адміністратор.

Місце на Центральному вокзалі, де дітей годують грудьми. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Адміністрація у "Кімнаті матері та дитини". Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Багатодітні сім'ї

Найчастіше займають двомісні та тримісні кімнати, а ось у великій на шість місць селяться рідше. Вона розрахована на багатодітну сім'ю.

"Завантаженість була великою у 2014 році, коли на сході України почалася війна. У нас проживало дуже багато біженців з Донецька та Луганська. Сім'ї жили в нас місяцями, доки їм не надавали житла. Зупинялися багатодітні сім'ї, у яких було п'ять і навіть сім дітей. Таких із зони бойових дій вивозили насамперед", – розповідає сайту "Сьогодні" Ірина Римська.

Вона згадує, що висока завантаженість у "Кімнаті матері та дитини" була і під час війни у Чечні. До Києва тоді приїжджало дуже багато чеченців з сім'ями по 6 та більше дітей. Їм потрібен час, щоб оформити документи та переїхати до іншої країни.

Тут можна нагодувати грудьми дитини. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Чорний список

Зараз багато постояльців з дітьми на вокзалі не буває – частково через коронавірус та низький пасажиропоток, властивий для зими. Тож у кімнатах селять транзитних пасажирів, без дітей. Часто це громадяни, які приїжджають до Києва у відрядження на кілька днів чи тиждень.

За постояльцями потрібне око та око, щоб не вживали спиртне і не влаштували скандали.

Співробітники "Кімнати матері та дитини" – це справжні фізіономісти, вони оцінюють відвідувача на вигляд і розуміють, чи варто його селити в кімнату чи ні.

"Був час, коли ми мали більше місць, у нас був навіть свій "чорний список". Це список прізвищ, яких заборонялося селити. Фотографій у нас не було, але під час перевірки документів ми звертали увагу на прізвище. І якщо вона була в цьому списку, ми такому клієнту просто відмовляли, повідомляючи, що за ним числиться така-то провина", – розповідає нам Ірина Римська.

Дитина добу плакала

Під "Кімнатою матері та дитини" раніше знаходився зал очікування. Там майже добу плакала дитина. Співробітники кімнати слухали плач немовляти до того часу, коли це стало вже нестерпно. Вирішили забрати пасажирів з дитиною, що плаче, до себе.

"Це була молода пара, а дитина новонароджена, немовля. Грошей у них не було, а поїзд лише пізно увечері. Сенсу силитися до нас у них не було. Молода мама просто не знала, що робити з малюком. Сама вже плакала. Покликали чергову по вокзалу і вирішили викликати швидку. Медики приїхали, подивилися. Виявилося, дитина добу не ходила до туалету. Медики йому допомогли, малюк сходив у туалет і одразу перестав плакати", – згадує Ірина Римська.

Годувати грудьми

Адміністратор розповідає, що часто до них приходять мами з дітьми, щоби просто годувати дитину грудьми. На вокзалі це практично неможливо зробити – довкола тебе десятки пасажирів. А в "Кімнаті матері та дитини" це можна спокійно та безкоштовно зробити.

Послуги в "Кімнаті матері та дитини" платні. Вона працює за принципом готелю. Нещодавно тут підняли ціни. Двомісний номер за добу коштує 640 гривень. Люди живуть тут по два-три дні. А ось одне ліжкомісце у кімнаті на шість осіб можна зняти за 200 гривень на добу.

Втрачають золоті сережки та телефони

"Якось у нас проживала жінка ромської національності з дитиною. Вона забула в душі дорогі золоті сережки, в довжину більше вказівного пальця. Вони пролежали в нас півроку. Жінка повернулася за ними, і ми повернули їй сережки. А що ви дивуєтесь? Часто у нас постояльці забувають сережки, годинники, мобільні телефони, планшети та навіть ліки. Ми цінуємо свою роботу і все нами знайдене зберігаємо. Бувало навіть надсилали поштою забуті речі, наприклад, ліки", – розповідає Ірина Римська.

До речі, на Центральному вокзалі Києва є Дитяча зала – для мам з дітьми. Він безкоштовний для пасажирів з квитками. Мама з дитиною приходить, надає квиток і може 2-3 години там відпочивати до відправлення поїзда. Там є туалет, умивальник, килим для дитячих ігор, диванчики для відпочинку, телевізор.

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