Застрял на таможне: почему орел Данте в Киеве до сих пор остается безголовым (фото)

Фото: коллаж "Сегодня"

Скандальная история с памятником Данте в парке Владимирская горка получила внезапное продолжение. Как заверяли нас киевские чиновники и депутаты Верховной рады Украины, скульптуру поврежденного орла должны были заменить до Дня Киева. Увы, этот праздник прошел уже почти месяц назад, а орел у ног легендарного писателя продолжает стоять без головы. Мы разбирались, почему так происходит.

Что произошло?

Многострадальному орлу отбивали голову несколько раз. И безголовым он стоит уже почти год. Орел, как и весь памятник, сделан из уникального и редкого каррарского мрамора. Но киевляне, которые часто гуляют в парке, об этих тонкостях не знают. А по поводу замены орла уже шутят: "Не каждый орел долетит из Италии к центру Киева".

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Такие шутки очень неприятны людям, которые занимаются заменой памятника. Мол, им нужно решать массу вопросов с перевозкой нового орла, и тут не до едких шуточек.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Заменят орла и книгу

"Скульптор решил полностью заменить статую орла – приклеить его голову, увы, невозможно. Мастер уже сделал новую птицу с постаментом. Боле того, будет заменен еще один элемент в композиции – развернутая книга Данте, которая установлена возле памятника. Скульптор ее усовершенствовал – там будет информация о памятнике на двух языках – украинском и итальянском", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Алексеев, народный депутат Украины, глава межпарламентской группы дружбы Украины-Италия.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Все зависит от таможни

Депутат говорит, что заминка с доставкой памятника возникла через логистические сложности, груз очень объемный, но уже полностью готов к отправке из Италии в Украину.

"Установка памятника в Киеве зависит от того, как оформит груз украинская таможня – это две большие коробки весом в 140 и 350 килограмм. В этой ситуации было бы хорошо не платить за растаможку, ведь это подарок Киеву от города Флоренция. От того, как быстро этот вопрос решат на нашей таможне, напрямую зависит и дата установки памятника в Киеве на Владимирской горке. Мы запланировали небольшую церемонию открытия обновленного памятника. Перед этим территория возле памятника будет благоустроена", – поясняет Сергей Алексеев.

По неофициальной информации, орел Данте страдает из-за того, что памятник писателю установили по соседству с несколькими храмами в центре города. Священники якобы выступали против установки памятника на Владимирской горке, поскольку считают творчество писателя воспеванием дьявола и ада. Но, увы, никого из вандалов за руку так и не поймали.

Памятник Данте был подарен Киеву в 2015 году от мэрии итальянского города Флоренция. В марте этого года руководство Киева подарило Флоренции памятник Тарасу Шевченко.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

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