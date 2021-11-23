Завтра в Киеве ограничат движение транспорта: список улиц

В связи с проведением массового мероприятия в столице ограничат движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве завтра, 24 ноября, будет ограничено движение в центре города. Причина – проведение массового мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Так, в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:

улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улице Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

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COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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