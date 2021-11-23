Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Киев после первого снега парализовали пробки (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 ноября, 18:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Город потихоньку засыпает снегом – автомобилистам сложно добираться сегодня домой
В столице непогода - образовались пробки
В столице непогода - образовались пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве после первого снега традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре, также не просто выехать с правого берега на левый.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Реклама

Левый берег. От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте стоит движение.

На Броварском проспекте пробка
На Броварском проспекте пробка / Фото: Google Maps

Пробка также на Евгена Сверстюка и Днепровской набережной.

Реклама

Правый берег. Тут ситуация хуже. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах.

На Теремках сложно проехать
На Теремках сложно проехать / Фото: Google Maps

На Теремках в сторону Голосеевской – проехать сложно.

Реклама

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Проспект Победы "стоит"
Проспект Победы "стоит" / Фото: Google Maps

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

Оболонь вся "красная"
Оболонь вся "красная" / Фото: Google Maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

В центре ситуация хуже всего
В центре ситуация хуже всего / Фото: Google Maps

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

8 906

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять