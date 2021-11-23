Киев после первого снега парализовали пробки (карта)

Город потихоньку засыпает снегом – автомобилистам сложно добираться сегодня домой

В столице непогода - образовались пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве после первого снега традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре, также не просто выехать с правого берега на левый.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте стоит движение.

На Броварском проспекте пробка / Фото: Google Maps

Пробка также на Евгена Сверстюка и Днепровской набережной.

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Правый берег. Тут ситуация хуже. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах.

На Теремках сложно проехать / Фото: Google Maps

На Теремках в сторону Голосеевской – проехать сложно.

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От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Проспект Победы "стоит" / Фото: Google Maps

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

Оболонь вся "красная" / Фото: Google Maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

В центре ситуация хуже всего / Фото: Google Maps

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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