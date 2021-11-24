Ждать потепления? В Киеве снова начнутся "погодные качели"

Погода в Киеве на 25 ноября / Коллаж "Сегодня"
В Киеве завтра, 25 ноября, осадков не будет, однако усилится южный ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Днем столбики термометров поднимутся максимум до 5 градусов тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +1.
"В дальнейшем на территории потеплеет, но появятся осадки. Больше всего их придется на ночь и утро субботы", – утверждает синоптик.
Погода в Украине на 25 ноября. Фото: Наталии Диденко
Погода на декабрь
Средняя месячная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами будет 0-2 градуса тепла, а в Крыму до 6 градусов тепла.
В декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.
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