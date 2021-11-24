Чекати на потепління? У Києві знову розпочнуться "погодні гойдалки"

Погода в Києві на 25 листопада / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 25 листопада, опадів не буде, проте посилиться південний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимум до 5 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від -1 до +1.

"Надалі на території потеплішає, але з'являться опади. Найбільше їх припаде на ніч та ранок суботи", – стверджує синоптик.

Погода в Україні на 25 листопада. Фото: Наталії Діденко

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Погода на грудень

Середня місячна температура повітря становитиме 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями буде 0-2 градуси тепла, а у Криму до 6 градусів тепла.

У грудні варто чекати сильний вітер,хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледиця.

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