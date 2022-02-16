Желтая зона и новый постковидный симптом: все о COVID-ситуации в Киеве

Количество случаев коронавируса в Киеве несколько уменьшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на утро 16 февраля зафиксировали 4 378 новых случая коронавируса за последние сутки. В городе высокие показатели заболеваемости коронавирусом, но столица все еще в желтой зоне карантина.

Новости "Сегодня" рассказывают все, что известно о ситуации с коронавирусом в столице.

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Статистика коронавируса

По состоянию на утро 16 февраля в Киеве зафиксировано 4 378 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 206 случаев меньше, чем 15 февраля (4 584 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 415 954 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

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С начала эпидемии в Киеве выздоровели – 352 292 человека (1 895 за сутки), а умерли – 8 799 человек (29 за сутки).

Желтая зона в столице

По состоянию на утро 15 февраля столица находится в желтой зоне карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.

В желтой зоне запрещено:

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посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.

Постковидный симптом

У людей, переболевших коронавирусом, могут выпадать волосы. Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать выпадение волос:

лихорадка — высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса;

— высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса; стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;

– провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос; препараты , обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;

, обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос; нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.

Работа школ и садиков

В Киеве школы и садики будут работать в штатном режиме.

"Уже три недели персонал учебных заведений проходит инструктаж по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, и могу заверить всех: наши педагоги готовы четко и взвешенно действовать в любой ситуации. Работники знают последовательность действий и как вести себя во внештатных ситуациях, где расположены укрытия и по какому маршруту к ним двигаться", – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Также он напомнил о правилах работы школ в условиях карантинных ограничений.

"Руководство столицы приняло правильное решение о работе учебных заведений, а именно: не вводить общий локдаун. Директора школ принимают решение о переходе на дистанционное обучение классу или школы, исходя из показателей своего подразделения. Так, в Киеве абсолютное большинство школ продолжало работать, и заболеваемость сейчас уже пошла на убыль. На сегодняшний день на полной дистанционке находятся только 19 из 425 столичных школ, и болеет COVID-19 чуть больше одного процента учеников", – подчеркнул Валентин Мондриевский.

Что касается садиков, то из 580 заведений дошкольного образования из-за COVID-19 закрыты всего 6.

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