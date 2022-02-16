Жовта зона та новий постковідний симптом: все про COVID-ситуацію у Києві

Кількість випадків коронавірусу в Києві дещо зменшилася / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станом на ранок 16 лютого зафіксували 4 378 нових випадків коронавірусу за останню добу. У місті високі показники захворюваності на коронавірус, але столиця все ще в жовтій зоні карантину.

Новини "Сьогодні" розповідають усе, що відомо про ситуацію із коронавірусом у столиці.

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Статистика коронавірусу

Станом на ранок 16 лютого в Києві зафіксовано 4 378 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 206 випадків менше, ніж 15 лютого (4 584 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 415 954 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

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З початку епідемії у Києві одужали – 352 292 особи (1 895 за добу), а померли – 8 799 осіб (29 за добу).

Жовта зона у столиці

Станом на ранок 15 лютого столиця перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був помаранчевим.

У жовтій зоні заборонено:

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відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;

робота навчальних закладів, де вакциновано менш як 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (крім роботи на винос та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою щеплення від коронавірусу.

Постковідний симптом

У людей, які перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі зазначають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби й, як правило, повертається до норми самостійно.

Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадання волосся:

лихоманка – вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;

– вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу; стрес – провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;

– провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся; препарати зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;

зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся; порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

Робота шкіл та садочків

"Вже три тижні персонал навчальних закладів проходить інструктаж щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, і можу запевнити всіх: наші педагоги готові чітко та виважено діяти в будь-якій ситуації. Працівники знають послідовність дій та як поводитись у позаштатних ситуаціях, де розташовані укриття та з якого маршруту до них рухатися", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Також він нагадав про правила роботи шкіл за умов карантинних обмежень.

"Керівництво столиці прийняло правильне рішення про роботу навчальних закладів, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу чи школи, виходячи з показників свого підрозділу. Так, у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, і захворюваність наразі вже пішла на спад. На сьогодні на повній дистанційці перебувають лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє на COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – наголосив Валентин Мондрієвський.

Щодо садків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.

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