"Женщина никогда не проходила обследование" – о родах возле метро в Киеве

Врачи рассказали, что роженица не хочет общаться с журналистами и не выходит из палаты

Киевляне до сих пор обсуждают вчерашнее ЧП возле станции метро "Лесная", где женщина прямо в подземном переходе родила мальчика. Сайт "Сегодня" узнал, как себя чувствует роженица.

Прибывшие на место медики отвезли ее вчера в Броварскую центральную районную больницу. Там нам рассказали, что роженица не хочет общаться с журналистами.

"С роженицей все хорошо. Она родила в Киеве, хотя прописана в Черкассах. Женщина ромской национальности, ей 23 года и родившийся мальчик – это уже ее четвертый ребенок. А привезли ее к нам в Бровары", – рассказали сайту "Сегодня" в Броварской центральной районной больнице.

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Там добавляют, что мальчик чувствует себя хорошо. Его вес – 3,200 кг.

"Роженица сидит в палате и никому не показывается. Она категорически против общаться с прессой и тем более чтобы ее показывали по телевизору. Женщина никогда не проходила обследование и просто попала к нам с улицы. Пока неизвестно, как она назвала мальчика. Нам не говорит. Когда будем выписывать, надеемся, скажет нам его имя, поскольку нужно будет готовить документы на ребенка", – добавляют в больнице.

Напомним, что на сайте полиции опубликовали видео родов. Первый крик ребенка попал на видео.