Животные в Чернобыле. Кого можно встретить чаще всего

Лоси не боятся людей и издалека спокойно могут наблюдать за действиями людей в заповедных лесах

Фото: Сергей Домашевский

На территории Чернобыля чаще всего можно встретить парнокопытных животных.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Отмечается, что животных часто можно увидеть в заповедных лесах. Особенно часты встречи с копытными – оленями, косулями, лосями.

Реклама

"Сохатые (лоси, – Ред.) – менее пугливы и могут издалека спокойно наблюдать за действиями людей. А люди думают, что это они – наблюдатели", - говорится на странице заповедника в Facebook.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике нашли очень редкие виды растений во время ботанической экспедиции. Они занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Беларуси как неоцененные.

Кроме того, в Киеве на ВДНХ 5 мая открылась мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие". Выставка доносит информацию о причинах трагедии, ее последствиях и выводах, которые обязаны вынести из этой аварии Украина и все человечество.