В Киеве нашли расчлененный труп в сумке (фото)

Страшную находку обнаружили утром – для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали правоохранители

В Голосеевском районе столицы обнаружили сумку с фрагментами человеческого тела, по частям завернутые в ковер или дорожку.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, большую серую сумку обнаружил прохожий. Она стояла между жилыми домами в переулке Моторный.

"Пока неизвестно, кому принадлежит тело – мужчине или женщине. На месте работает следственно-оператианая группа и криминалисты", – рассказали в полиции Голосеевского района.

В пресс-службе ГУНП добавили, на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.

"Событие должным образом зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются", – добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в парке Киева обнаружили труп молодой девушки. Как сообщили в полиции, на вид девушке 20 лет.

Также напомним, в Одессе возле школы нашли труп женщины в мешке.