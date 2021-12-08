Зонт понадобится точно. В Киеве снова прогнозируют осадки (карта)

Сегодня в Киеве будет мороз/Коллаж: Сегодня

В среду, 8 декабря, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Кроме того, будет холодно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице Украины прогнозируют мокрый снег с дождем. Столбики термометров будут колебаться от -2 до 0 градусов. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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