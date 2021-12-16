Зонтик понадобится: в Киеве прогнозируют осадки и потепление (карта)

В Киеве ожидается дождливая погода/Коллаж: "Сегодня"
В четверг, 16 декабря, в Киеве прогнозируют влажную погоду. По сравнению с предыдущим днем ожидается потепление.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в столице Украины прогнозируют дождь. Столбики термометров будут колебаться от +2 до +4 градусов. Ветер — западный, 5-10 м/с.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.
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