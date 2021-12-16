Парасолька знадобиться: у Києві прогнозують опади та потепління (карта)

У Києві очікується дощова погода/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 16 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. У порівнянні з попереднім днем очікується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України прогнозують дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +4 градусів. Вітер — західний, 5-10 м/с.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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