9 мая в Киеве: глава полиции города рассказал о происшествиях

Несмотря на в целом спокойную обстановку 9 мая в Киеве, утро среды в столице не обошлось без ряда мелких инцидентов. Так, например, в районе парка Славы правоохранители задержали человека с ружьем на плече. Об этом в начальник Главного управления Нацполиции в столице Андрей Крищенко сообщил эфире "112.Украина".

"Мужчина пытался пройти..., но его остановил наряд. Ружье у него висело на плече. Его отдадут на экспертизу. Мужчина доставлен в районное управление. Пока что не может объяснить, зачем он это делал", – рассказал Крищенко.

Он также сообщил, что были задержаны два человека за использование запрещенной символики, а также два человека за попытку пройти без проверки на территорию проведения массовых мероприятий.

"Были задержаны два человека и доставлены в райуправления. Они пытались использовать запрещенную символику. И есть двое задержанных, которые пытались без проверки пройти на территорию полицейских мероприятий. Возникли стычки. Их тоже доставили в райуправление", – рассказал начальник столичного главка Нацполиции.

При этом Крищенко подчеркнул, что в целом мероприятия проходят без грубых нарушений, отметив, что "в целом, пока все спокойно".

Напомним, в Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, к обеспечению правопорядка будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей. Кроме того, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

В свою очередь, украинские военные предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко".

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.