9 мая в Киеве утонули двое мужчин

Одно тело достали из озера Тельбин, второе – из Галерного залива

За минувшие сутки спасатели достали два тела из киевских водоемов.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 9 мая в 10:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в озере Тельбин в Днепровском районе столицы находится тело мужчины.

На место происшествия прибыли спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки и надувной лодки спасатели достали из водоема тело мужчины, которое находилось на расстоянии 10 м от берега, и передали правоохранительным органам.

Следующий подобный вызов в Службу спасения "101" поступило в 15:16 о том, что на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы, в заливе Галерном находится тело мужчины.

На место происшествия были направлены спасатели 17-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на расстоянии двух метров от берега находилось тело мужчины. Спасатели с помощью специального снаряжения достали тело и передали правоохранительным органам.

Причинами трагедий занимаются правоохранительные органы.

Напомним, ранее возле острова Казачий в Голосеевском районе Киева обнаружили в реке тело человека. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели с помощью снаряжения достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам.

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По предварительным данным, тело находилось в воде около 3-4 месяцев.

Также мы сообщали, что в Киеве 18 апреля в 14:42 спасателям поступило сообщение о том, что в реке Лыбедь на ул. Симона Петлюры, 29 находится тело мужчины.