А Киеве арестован россиянин, которого разыскивал Интерпол

В Киеве был арестован гражданин страны-агрессора, которого разыскивали через Интерпол. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Мужчину задержали еще 10 сентября, однако известно об этом стало сегодня. К 36-летнему гражданину РФ применен временный арест сроком на 40 суток.

По информации правоохранителей, мужчина находился в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Арест будет длится до поступления запроса на его экстрадицию.

Напомним, в июле на Донбассе разоблачили россиянина, который продавал детейв сексуальное рабство. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. В период 2012-14 годов с указанным педофилом наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" с целью совершения сексуального насилия. На время совершения преступления подросткам было 16 лет.

Кроме того, 10 августа в Запорожье за разбой и грабеж задержали россиянина. Злоумышленник ударил мужчину по голове и украл у него телефон. Мужчина был ранее судим и промышлял кражами мобильников.