Чиновница ГФС погорела на крупной взятке

Председателя Общественного совета при ГУ ГФС Украины в городе Киеве задержали во время получения очередного "транша"

Правоохранители разоблачили главу Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве на подстрекательстве к предоставлению взятки в сумме 75 тыс. долларов.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

За несоздание искусственных препятствий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выражавшееся в нерегистрации налоговых накладных и неналожении штрафных санкций за якобы нарушение сроков, предприниматель должен был предоставить 75 тыс. долларов взятки.

Правоохранители установили причастность председателя Общественного совета при ГУ ГФС Украины в городе Киеве к совершению данного преступления и задокументировали несколько фактов получения средств от руководителя коммерческой структуры. Так, на счет ее фирмы, якобы за предоставление консультативных и юридических услуг, было перечислено в качестве "задатка" 300 тыс. гривен. В дальнейшем правонарушительница получила следующую часть от оговоренной суммы в размере 15 тыс. долларов.

Сегодня, 6 сентября, председателя Общественного совета при ГУ ГФС Украины в городе Киеве задержали во время получения очередного "транша" в размере 45 тыс. долларов. Указанные суммы взятки задержаная должна была передать должностным лицам структурного подразделения фискальной службы одной из областей.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины, по месту работы и жительства фигуранта проводятся обыски. Кроме того, отрабатывается причастность к указанному преступлению должностных лиц одного из областных управлений ГФС Украины.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.