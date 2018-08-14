ЧП на метро "Вокзальная": женщине стало плохо, пришлось остановить эскалатор

Сотни пассажиров вынуждены были подниматься с платформы наверх на своих двоих

На станции метро "Вокзальная" во вторник, 14 августа, произошло ЧП. Об этом передает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

На эскалаторе женщине стало плохо и она упала в обморок. В связи с произошедшим было остановлено движение подъемника вверх.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в июне на станции метро "Левобережная" под поездом погиб человек. Пассажир попал под поезд и спасти пострадавшего не удалось.

Также в июне подростки ради забавы прыгнули под вагон поезда метро, они легли в желоб между рельсами. В результате произошла экстренная остановка поезда и сбой в движении.