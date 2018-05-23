Депутата Киеврады привлекли к ответственности за умалчивание о покупке авто за полтора миллиона

Сегодня, 14:58

Депутата признали виновным в совершении указанного административного правонарушения

 

Депутат не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии
Депутат не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии

Депутата Киеврады привлекли к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, установлено, что в мае 2017 года депутат горсовета приобрел автомобиль стоимостью почти 1,5 млн гривен, но не сообщил на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, как это предусмотрено законом.

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По данному факту органами Нацполиции Украины в отношении депутата составлен протокол о совершении им административного правонарушения, связанного с коррупцией, и предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля).

Шевченковский райсуд Киева поддержал позицию прокуратуры и признал депутата виновным в совершении указанного административного правонарушения. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, наибольшая часть злоупотреблений в социальной сфере, выявленных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), касается коррупционных уголовных правонарушений в системе здравоохранения, сообщила пресс-служба НАБУ.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины отстранило ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана, которого подозревают в коррупции
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Источник:

"Сегодня"

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