Из Украины выдворили российского криминального авторитета "Хасана"

Сегодня, 16:52

Мужчине на три года запретили въезд в нашу страну

Фото: полиция
Фото: полиция

В Киевской области задержали российского криминального авторитета по прозвищу "Хасан". Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, 56-летний гражданин РФ Заур Домбаев проживал в Украине без разрешительных документов.

"Является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки. Устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие (резонансные) преступления и принимал непосредственное участие в их совершении. Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них. Поддерживает тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, а также координирует и согласовывает свои действия с лицами криминогенной среды и с ворами в законе", – рассказали правоохранители.

Иностранца задержали в Вышгороде и депортировали в Россию  поездом "Киев-Москва". Также мужчине на три года запретили въезд в Украину.
иностранец, киевская область, криминальный авторитет , задержали
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"Сегодня"

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