Киевляне спасли собаку, которую шуруповертом чуть не убил живодер

Сегодня, 13:19

Дворняжку выписали из больницы

Киевляне спасли собаку, которую шуруповертом чуть не убил живодер
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Жители города собрали деньги на лечение киевской дворняжки Ромашки, которую изувечил живодер. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

18 сентября собаку выписали из больницы, где она проходила реабилитацию. Дворняжке живодер пробил голову шуруповертом. В результате ей понадобилось несколько недель интенсивного лечения, которое оплатили неравнодушные люди.

Также отмечается, что уголовное дело продвигается вяло, виновник абсолютно не чувствует раскаяния и даже запугивает свидетелей.

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Напомним, в Украине снова травят домашних собак. Ветеринары подтверждают, что смертность четвероногих в Украине выросла. Совсем недавний случай – спустя два часа после утренней прогулки не стало собаки по кличке Грэйс. Ветеринары сказали, что это был очень сильный яд, им не удалось ее спасти.

Вместе с тем, суд в Киеве огласил приговор живодеру, убившему семь собак. Мужчину оштрафовали на 10 тысяч гривен и приговорили к шести месяцам ареста. Однако так, как суд длился около 2 лет, то мужчину выпустили из зала суда.
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Источник:

dtp.kiev.ua

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