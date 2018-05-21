Киевлянин сам задержал похитителя инвалидной коляски

В Киеве мужчина помог полицейским задержать вора.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, мужчина остановил незнакомца с похищенным и держал до приезда сотрудников полиции.

В полицию позвонил местный житель и сообщил, что с соседского двора неизвестный пытается похитить инвалидную коляску. По указанному адресу выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователь выяснил, что у одного из домов правонарушитель заметил инвалидную коляску, который решил похитить и сдать в пункт приема металлолома. Кражу совершил 38-летний киевлянин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в 2017 году в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о поимке прохожими грабителя. Правонарушитель ударил на улице женщину, вырвал из ее рук сумку и сбежал. Пострадавшая попыталась его догнать, при этом зовя на помощь. Грабителя догнал и задержал местный житель, который находился недалеко от места происшествия. Нарушителем оказался 57-летний житель Львова, у которого уже были проблемы с законом. При поверхностном осмотре у подозреваемого нашли крестик и женскую сумку, в которой были 600 грн и мобильный телефон.

Ранее в Оболонском районе прохожие поймали грабителя, напавшего на девушку. Злоумышленник выхватил из рук жертвы мобильный стоимостью почти десять тысяч гривен.