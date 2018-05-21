Киевлянин сам задержал похитителя инвалидной коляски

Сегодня, 16:06

Мужчина держал вора до приезда полиции

 

Мужчина помог полицейским задержать вора. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина помог полицейским задержать вора. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина помог полицейским задержать вора.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, мужчина остановил незнакомца с похищенным и держал до приезда сотрудников полиции.

В полицию позвонил местный житель и сообщил, что с соседского двора неизвестный пытается похитить инвалидную коляску. По указанному адресу выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

svkravizok1

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователь выяснил, что у одного из домов правонарушитель заметил инвалидную коляску, который решил похитить и сдать в пункт приема металлолома. Кражу совершил 38-летний киевлянин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в 2017 году в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о поимке прохожими грабителя. Правонарушитель ударил на улице женщину, вырвал из ее рук сумку и сбежал. Пострадавшая попыталась его догнать, при этом зовя на помощь. Грабителя догнал и задержал местный житель, который находился недалеко от места происшествия. Нарушителем оказался 57-летний житель Львова, у которого уже были проблемы с законом. При поверхностном осмотре у подозреваемого нашли крестик и женскую сумку, в которой были 600 грн и мобильный телефон.

Ранее в Оболонском районе прохожие поймали грабителя, напавшего на девушкуЗлоумышленник выхватил из рук жертвы мобильный стоимостью почти десять тысяч гривен.
кража, мужчина, киевлянин, задержали, инвалидная коляска
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве задержали банду из девяти "оборотней в погонах"

16 Мая, 13:44

Члены группировки занимались рэкетом, вымогательством и похищали людей  

Происшествия

В Киеве бандиты похитили бизнесмена и требовали 50 тысяч долларов

15 Мая, 18:13

Задержанные похитители - 38-летние жители Донецкой области, которые в последнее время проживали в столице  
Загрузка...

Происшествия

В Шевченковском районе больше всего случаев мошенничеств и воровства

Какие районы в Киеве самые опасные (инфографика)

Сегодня, 11:32

В Шевченковском районе больше всего случаев мошенничеств и воровства, в Дарницком — взломов квартир и угонов  

Происшествия

Фото:npu.gov.ua

В Киеве задержали мужчину, который пытался обокрасть автомобиль

Вчера, 19:48

Злоумышленник и ранее имел проблемы с законом и занимался оборотом наркотиков
Загрузка...