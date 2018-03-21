Крики и матерщина: учительница физики под Киевом набросилась на школьника

В г. Васильков (Киевская область) ученики сняли на видео учителя физики школы №9. В конце своего урока преподаватель, не стесняясь в выражениях, грубо ругает одного из учеников. Запись обнародовала на своей странице в Facebook пользователь Виктория Гедзь.

"Учитель физики г. Васильков, школа 9. Чему может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимального репоста, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно больше людей", — пишет она.

Видео начинается с фразы педагога: "Кто щелкает?", а далее учитель подходит к парте ученика и льется поток сплошной брани:

"Ты — с*ка! Ты — тварь! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот поганый! Ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор! Ты (неразборчиво) играешь. Г*вно! Дрянь!".

Уже у школьной доски педагог не умолкает: "Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Смотри, какое из себя строит! Встань, с тобой разговаривают! Засранец!".

При этом сидящие в классе дети улыбаются и посмеиваются.

Точно неизвестно, что именно вызвало такую реакцию учителя. По словам Гедзь, ученик просто дважды щелкнул ручкой, чтобы записать домашнее задание. Она же уточняет, что это не первый случай, когда учитель проявляет агрессию по отношению к ученикам.

Одна из комментаторов допускает, что педагога, возможно, снимали на телефон: "Наверное, они ее на телефон фотографировали, что она сказала "не щелкай"… Забрать у детей телефоны и интернет, потому что ничего хорошего из этого не будет… Лучше пусть учатся, а не думают, как учителя снять на камеру… У нас этого всего не было, и учителя по-другому относились… Дети не уважают родителей, не говоря об учителях… Жаль".

По ее мнению, учитель однозначно не должен так себя вести.

"Уволить немедленно… Не место в школе… Может, где-то в колонии и подошла бы, если судить по базару", — отмечает она.

Одна из мам учеников оставила под видео негативный отзыв об этой учительнице.

"Эта тварь неоднократно унижала моего ребенка и протягивала руки, на что я сразу отреагировала. Написала жалобу директору, которая в свою очередь пообещала ее уволить. Но, как видите, эта с*ка работает и продолжает дальше издеваться над детьми. Пора с этим что-то решать", — написала Оксана Мурынюк.

По словам Виктории Гедзь, педагогу давно пора на пенсию, "но директор школы говорит, что некем заменить".

"Жаль, нет видео, которое вызвало такую реакцию. Картинка неполная", – пишет под видео Olga Rybak.

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