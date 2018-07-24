Маленький ребенок умер от кори в Киевской области

С начала года болезнь унесла жизни 13 человек

В Киевской области от кори умер ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала года от осложнений, вызванных данным заболеванием, умерли 13 человек – девять детей и четверо взрослых.

Кроме того, в Минздраве зафиксировали увеличение заболеваемости корью по всей стране – за прошлую неделю число больных увеличилось на девять процентов.

Напомним, ранее в селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области была зафиксирована вспышка кори – этот диагноз был поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы.

А перед этим в больнице Одессы от тяжелой пневмонии на фоне заболевания корью умер 10-месячный младенец. Ребенок родился раньше срока, уже ослабленным, и не был привит от кори – первую вакцинацию детям делают после 12 месяцев жизни.

Также стоит напомнить о предупреждениях медиков – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.