Мертвый младенец в мусорном баке: в полиции Киева сообщили подробности

Мертвый ребенок, тело которого нашли в мусорном контейнере в Киеве, был девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Когда на место прибыла следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, оказалось, что это – девочка, смерть которой наступила приблизительно несколько дней назад. Она была завернута в полотенце и помещена в пакет", – рассказали в полиции.

Тело ребенка отправят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Предварительно установлено, что мусор на завод привезли с территории Голосеевского района. Правоохранители территориального управления внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

"Сейчас полиция отрабатывает территорию, с которой привезли мусор, смотрит, есть ли там видеокамеры, которые могли зафиксировать момент и человека, который выбросил ребенка на мусорник. За совершение этого преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание от пяти лет ограничения свободы до пяти лет лишения свободы", – добавили в полиции.

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