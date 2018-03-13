Тело найденного в Киеве мертвого младенца отправят на судмедэспертизу
В полиции сообщили, что решается вопрос об открытии уголовного производства
Тело младенца нашли на территории завода. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Тело младенца нашли на территории завода. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Тело младенца нашли на территории завода. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка, которого нашли в мусорном контейнере
Напомним, тело младенца нашли на территории завода по переработке вторичного сырья.
Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого ребенка. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов российского Краснодара расследуют жуткое убийство младенца его же няней. Местная жительница подозревается в расправе надо 9-месячным ребенком, которого ей оставила на воспитание женщина, гражданка Нигерии, пообещав оплату труда.
Конфликт произошел после того, как нигерийка перестала платить и потребовала вернуть ей малыша. Оставшаяся без денег няня потребовала вернуть долг, но, получив отказ, задушила своего воспитанника, после чего заявила в полицию о его пропаже.