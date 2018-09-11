Молодому парню грозит 6 лет тюрьмы за "заминированный" супермаркет

Полицейские задержали 24-летнего киевлянина, которые после распития алкоголя с друзьями позвонил и в шутку "заминировал" супермаркет в Подольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Правоохранители узнали о "минировании" магазина около 22:00, были срочно вызвали взрывотехники и кинологи. Из супермаркета эвакуировали 50 человек, здание проверили и взрывчатку не нашли.

После этого полицейские смогли определить, где находится телефон, с которого поступил звонок и "шутника" оперативно задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в июне 2018 года в Киеве неизвестный сообщил о минировании шести станций метро. Сразу же были закрыты для проверки станции "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого".

Кроме того, в феврале в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу. Из здания эвакуировали около 500 человек.