Мусоровоз в Киеве устроил ДТП, чудом обошлось без жертв

Ночью 10 сентября на улице Елены Телиги, 12б мусоровоз Mercedes попал в ДТП. Об этом сообщает "Киев оперативный".

По информации водителя, у мусоровоза отказали тормоза, в результате автомобиль на скорости врезался в отбойник и перевернулся. ДТП произошло возле заправки Shell около 01:30, автомобиль двигался по Телиги в направлении проспекта Бандеры.

Водитель не мог самостоятельно выбраться из мусоровоза, ему помогли прибывшие полицейские. Также на место приезжали медики "скорой помощи". Сразу после ДТП было ограничено движение транспорта на 2 из 3 полос.

Напомним, трагическое ДТП с участием мусоровоза произошло в июне на улице Бажана в Киеве. Там пенсионерка поскользнулась и упала под колеса ехавшего автомобиля, водитель не успел затормозить и наехал на женщину. Она умерла от полученных травм.

Кроме того, в апреле в Святошинском районе мусоровоз провалился под асфальт. Инцидент произошел в районе улицы Ушакова, 8а. На момент аварии автомобиль ехал с грузом.