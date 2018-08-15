На Лысой горе нашли полсотни мин: людей просят воздержатся от прогулок по территории форта

Киевлян попросили воздержаться от прогулок и экскурсий по территории Лысогорского форта. В понедельник в урочище Лысая гора минеры выявили и обезвредили 50 противопехотных мин времен Второй мировой войны. Поиск боеприпасов продолжается.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Просим Вас воздержаться от прогулок по Лысогорскому форту (Лысая гора, Голосеевский р-н, ул. Саперно-Слободская). Это слишком опасно! Эти взрывоопасные предметы выявлены и обезврежены в течение последних пяти дней! Нет ничего дороже человеческой жизни!" – говорится в сообщении группы "Київська фортеця" на Facebook.

Так, любителей прогулок по Лысой горе просят не подвергать себя, своих друзей, знакомых, особенно, детей страшной опасности, а гидам настойчиво рекомендуют воздержаться от экскурсий.

Напомним, в прошлом году в Киевском водохранилище в селе Ровжи Вышгородского района обнаружены две авиабомбы времен Второй мировой войны весом по 250 кг каждая.

Как сообщают в ГСЧС, их нашли на расстоянии около 2 км от берега на глубине 1,5 м. Авиабомбы обезвредили на месте.

Вес такой бобмы составляет 250 кг, масса заряда 128 кг в тротиловом эквиваленте. Радиус разлета осколков 1213 м, радиус разрушительного действия взрывной волны 600 м.

Напомним, ранее в Николаевской области, вблизи Кинбурнской косы, на дне моря нашли полторы сотни боеприпасов времен Второй мировой войны. Среди них – артснаряды, мины и авиабомбы. Дно обследовали при подготовке акватории к туристическому сезону. Все находки уничтожили.

Ранее авиабомбы находили также в Киеве.