На Лысой горе нашли полсотни мин: людей просят воздержатся от прогулок по территории форта

Сегодня, 11:47

Поиски боеприпасов продолжаются


facebook.com/KyivFortress

facebook.com/KyivFortress

facebook.com/KyivFortress

facebook.com/KyivFortress

facebook.com/KyivFortress

Киевлян попросили воздержаться от прогулок и экскурсий по территории Лысогорского форта. В понедельник в урочище Лысая гора минеры выявили и обезвредили 50 противопехотных мин времен Второй мировой войны. Поиск боеприпасов продолжается.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Просим Вас воздержаться от прогулок по Лысогорскому форту (Лысая гора, Голосеевский р-н, ул. Саперно-Слободская). Это слишком опасно! Эти взрывоопасные предметы выявлены и обезврежены в течение последних пяти дней! Нет ничего дороже человеческой жизни!" – говорится в сообщении группы "Київська фортеця" на Facebook.

1534322658.1438

Так, любителей прогулок по Лысой горе просят не подвергать себя, своих друзей, знакомых, особенно, детей страшной опасности, а гидам настойчиво рекомендуют воздержаться от экскурсий.

Напомним, в прошлом году в  Киевском водохранилище в селе Ровжи Вышгородского района обнаружены две авиабомбы времен Второй мировой войны весом по 250 кг каждая.

Как сообщают в ГСЧС, их нашли на расстоянии около 2 км от берега на глубине 1,5 м. Авиабомбы обезвредили на месте.

Вес такой бобмы составляет 250 кг, масса заряда 128 кг в тротиловом эквиваленте. Радиус разлета осколков 1213 м, радиус разрушительного действия взрывной волны 600 м.

Напомним, ранее в Николаевской области, вблизи Кинбурнской косы, на дне моря нашли полторы сотни боеприпасов времен Второй мировой войны. Среди них – артснаряды, мины и авиабомбы. Дно обследовали при подготовке акватории к туристическому сезону. Все находки уничтожили.

Ранее авиабомбы находили также в Киеве.
Киев, боеприпасы, мина, находки, лысая гора
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Мину выловили и уничтожили. Фото: mk.dsns.gov.ua

В Ягорлыцком заливе взорвали тысячи снарядов

7 Августа, 20:08

Спасатели закончили разминировать судно с боеприпасами, которое лежало в заливе еще со времен Второй мировой войны

Крым

Фото: krymr.com

На ялтинском пляже взорвана 240-килограммовая мина

21 Июля, 13:41

Саперы взорвали донную мину времен Второй Мировой войны
Загрузка...

Евросоюз

Фото: pobeda26.ru

Туристка из США нашла в горах мину и случайно привезла ее в Вену

12 Июля, 02:19

24-летняя женщина нашла мину в воскресенье во время прогулки

Днепр

Фото: facebook.com

В Днепре спасли жизнь 23-летнему бойцу, который разминировал сотни мин

11 Июня, 17:26

Старший лейтенант подорвался на мине в поселке Водяное
Загрузка...