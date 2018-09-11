На Жулянском мосту в Киеве перевернулась Toyota

На Жулянском мосту в Киеве во вторник, 11 сентября, произошло ДТП, в результате которого на крышу перевернулся автомобиль Toyota Rav4. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла утром. Отмечается, что в средней полосе двигался Mercedes, позади которого была Toyota. Водитель Rav4 попытался перестроиться влево, однако крылом автомобиля зацепил соседний Mercedes. В результате аварии Toyota перевернулась, но, к счастью, никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что водитель Rav4 двигался явно превышая скорость. В связи с ДТП на мосту образовалась "тянучка" в направлении Борщаговки.

Напомним, в Cумах 19 августа на перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской столкнулись Audi и полицейский автомобиль Toyota Prius. По словам очевидцев, в результате аварии пострадало четыре человека, которые в этот момент находились на пешеходном переходе.

Кроме того, в январе в центре Киева в результате ДТП возле Владимирской церкви столкнулись автомобили Toyota и KIA. От удара вторую машину отбросило в бровку, после чего автомобиль перевернулся.