Под Киевом преступники требовали 20 тысяч долларов у бизнесмена под угрозой убийства

Сегодня, 16:44

Организатором преступной деятельности был 20-летний уроженец восточного региона

 


Преступную группу задержали. Фото: Дмитрий Ценов

Преступную группу задержали. Фото: Дмитрий Ценов

Преступную группу задержали. Фото: Дмитрий Ценов

В Киевской области задержана преступная группа, которая угрожала убийством и требовала 20 тыс. долларов у предпринимателя.

Об этом сообщили глава ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов в Facebook.

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В полицию обратился частный предприниматель с просьбой защитить его жизнь. Мужчине неоднократно угрожали и требовали деньги. 20 тыс. долларов или смерть – таково была единственное условие членов группы, которая противозаконно действовала с декабря прошлого года.

В нее входили молодые мужчины из Львова, Донецка, Харькова и столицы в возрасте от 20 до 39 лет. Организатором преступной деятельности был 20-летний уроженец восточного региона Украины.

Работники следственного управления полиции Киевской области по материалам СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры задержали злоумышленников с поличным – при передаче в одном из заведений части денег. По месту жительства задержанных проведены неотложные обыски.

"Мы продолжаем расследовать уголовное производство, открытое по ч.4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (Вымогательство). Участникам преступной группы сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", – пишет Ценов.

За вымогательство мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове группа злоумышленников, применяя физическое насилие и угрозы, требовала у 41-летнего местного жителя 20 тыс. долларов.

Ранее столичные оперативники задержали двух вымогателей. На счету 35-летнего и 27-летнего мужчин, которые временно проживали в столице, ряд уголовных преступлений.
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Источник:

"Сегодня"

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