Под Киевом столкнулись грузовик и микроавтобус: погибла женщина

Сегодня, 17:27

Оба водителя попали в больницу с травмами

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

8 мая поздно вечером на автодороге Киев-Ковель, вблизи пгт Бородянка произошло смертельное ДТП.

Как сообщают в ГСЧС Киевской области, в 21:30 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о столкновении двух автомобилей: микроавтобуса Ford Transit и грузового "ЗИЛ-130".

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель микроавтобуса и грузового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были переданы работникам медицинской помощи с последующей транспортировкой к Бородянского центральной районной больницы. Пассажирка 1966 года рождения, которая находилась в автомобиле Ford Transit, погибла на месте происшествия", – сообщают в ГСЧС.

Тело погибшей женщины доставали из покореженного авто спасатели с помощью гидравлического инструмента. К проведению работ привлекались пять человек.

Все обстоятельства, причины и механизм аварии выясняют правоохранители.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12%-ный рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.
Киев, ДТП, ГСЧС, аварии, смертельное ДТП
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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