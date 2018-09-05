Под Киевом задержали опасного жениха

Сегодня, 15:33

Несовершеннолетний парень обворовал родителей своей избранницы

Под Киевом задержали опасного жениха

Необычное преступление произошло в Броварском районе Киевской области. В селе Гоголев правоохранители задержали 17-летенего парня, который обворовал семью свой сожительницы.

"Полгода назад девушка познакомила отца и мать со своим новым парнем. Пара начала жить вместе в одном доме с родителями. В августе новоиспеченный зять куда-то исчез, а вместе с ним и родительские пожитки – золотые украшения и 500 евро", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Подозреваемого удалось разыскать, в ближайшее время он будет находится в СИЗО.

В полиции говорят, что парню вскоре должно исполнится 18 лет. Несмотря на столь юный возраст, он был неоднократно судим – за телесные повреждения и кражи. А на момент задержания находился в розыске за неявки в суд одного из районов столицы. Следствие по факту кражи продолжается.

Напомним, в начале года в Обухове Киевской области двое несовершеннолетних юношей за ночь угнали два автомобиля. Злоумышленниками оказались 14-летний киевлянин и 16-летний житель Львовщины, который уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Также полиция Киевской области задержала 20-летнего жителя с. Большая Дымерка, который угнал автомобиль скорой помощи. Курьезный случай произошел в г. Бровары около часа ночи на территории горбольницы, когда водитель неотложки оставил авто и незадолго отлучился по своим делам.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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