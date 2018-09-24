Пьяное ДТП в Киеве: Lanos протаранил Dacia и врезался в церковь

В Киеве на улице Теодора Драйзера, где ранее пьяные ночные "покатушки" закончились серьезным ДТП, легковушка Daewoo Lanos врезалась в Dacia Logan, а потом влетела в здание церкви. Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло 23 сентября около 20:00. По словам водителя Dacia, он ехал по Драйзера в сторону улицы Оноре де Бальзака, но на подъезде к перекрестку ему навстречу вылетел Lanos с выключенными фарами. От удара Dacia откинуло на противоположную сторону дороги, а Daewoo врезался в здание церкви.

Как выяснилось, за рулем Lanos находилась женщина. Она отказалась от госпитализации в больницу, однако имела внешние признаки алкогольного опьянения и призналась, что выпила. В результате столкновения пострадали два пассажира Dacia. Девушку и мужчину госпитализировали в больницу. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.