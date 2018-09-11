Ревнивый сожитель убил пенсионерку под Киевом

Сегодня, 14:08

Мужчина уже сознался в совершении преступления

Ревнивый сожитель убил пенсионерку под Киевом

В селе Германовска Обуховского района ревнивый мужчина зарезал свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

В полицию обратился сосед пары, который рассказал, что слышал сильную ссору. Прибывшие полицейские нашли в доме тело 56-летней женщины с колото-резаной раной шеи, а также проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Правоохранители установили, что между гражданскими супругами возникла ссора на почве ревности. Во время словесной перепалки нетрезвый 54-летний сожитель схватил кухонный нож и нанес им смертельные ранения женщине.

Мужчину задержали, он уже признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале в Броварах мужчина набросился с ножом на своих товарищей, когда увидел, как те начали приставать к его жене. Одному из них повезло – он успел убежать. Другой поклонник от нанесенных ножевых ранений скончался.

Кроме того, в июне в Киеве суд приговорил к 7 годам заключения мужчину, который убил отца во время ссоры. Происшествие случилось в прошлом году в Голосеевском районе столицы. Сын ударил отца по голове, тот упал на землю, после чего злоумышленник несколько раз ударил его ножом.
убил, тело, преступления, ссора, зарезал, сожитель, скончался, полицейские, злоумышленник

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Друзья не верят в самоубийство иностранного военного в Киеве

Сегодня, 10:28

Погибший был офицером "Грузинского легиона" и гражданином Израиля

Происшествия

В Борисполе пьяный пассажир избил таксиста и угнал машину

Вчера, 15:31

Полиция объявила план "Перехват" и задержала злоумышленника
Загрузка...
Загрузка...