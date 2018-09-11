Ревнивый сожитель убил пенсионерку под Киевом

В селе Германовска Обуховского района ревнивый мужчина зарезал свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

В полицию обратился сосед пары, который рассказал, что слышал сильную ссору. Прибывшие полицейские нашли в доме тело 56-летней женщины с колото-резаной раной шеи, а также проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Правоохранители установили, что между гражданскими супругами возникла ссора на почве ревности. Во время словесной перепалки нетрезвый 54-летний сожитель схватил кухонный нож и нанес им смертельные ранения женщине.

Мужчину задержали, он уже признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале в Броварах мужчина набросился с ножом на своих товарищей, когда увидел, как те начали приставать к его жене. Одному из них повезло – он успел убежать. Другой поклонник от нанесенных ножевых ранений скончался.

Кроме того, в июне в Киеве суд приговорил к 7 годам заключения мужчину, который убил отца во время ссоры. Происшествие случилось в прошлом году в Голосеевском районе столицы. Сын ударил отца по голове, тот упал на землю, после чего злоумышленник несколько раз ударил его ножом.