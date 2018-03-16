Мошенница присвоила 250 млн гривен "Укргазбанка"

Сегодня, 21:39

Женщину задержали в Киеве

Фото: Wikimapia
Фото: Wikimapia

В Киеве задержали подозреваемую в присвоении средств "Укргазбанка" на сумму 250 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как удалось выяснить следствию, в 2015 году задержанная под видом услуг по решению проблемной задолженности и в сговоре с рядом лиц организовала подделку ряда документов на отчуждение кредитного портфеля "Укргазбанка". Для реализации схемы она создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями своих сообщников, и нашла нотариуса, который засвидетельствовал незаконные договора.

В результате этих и ряда других действий "Укргазбанк" был лишен права на требования по задолженности, а пребывавшее в залоге имущество на сумму 250 млн гривен было незаконно выведено из-под его ипотеки.

Задержанной 38-летней женщине объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении полномочий, подкупе предоставляющих публичные услуги лиц и фиктивном предпринимательстве.

Суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

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Продолжаются следственные мероприятия с целью установить других причастных к совершению данного преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в банковской сфере разоблачили топ-менеджера "Ощадбанка" на хищении денег государственного учреждения. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 млн грн.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее СБУ сообщила, что запорожский налоговик попался на внушительной взятке.
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Источник:

"Сегодня"

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