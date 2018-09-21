Сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillac клиентки, чтобы покататься по городу

В Киеве задержан 31-летний мужчина, который похитил автомобиль Cadillac, чтобы на нем покататься по городу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Злоумышленник похитил автомобиль своей клиентки с территории станции технического обслуживания, расположенной на улице Бориспольской. Однако об угоне сообщили правоохранителям и те обнаружили иномарку в соседнем квартале. За рулем был сотрудник СТО, уроженец Житомирской области.

Для дачи объяснений его доставили в управление полиции. Мужчина признался, что после ремонта захотел покататься на автомобиле: он воспользовался незапертой дверью, запустил двигатель и поехал по городу. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похищенный автомобиль вернули законной владелице. За данное преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.







Напомним, в Одессе вор пытался угнать авто на глазах у владельца. Однако женщина заперла нарушителя в машине и не выпускала его до приезда полиции.

Кроме того, в Киеве задержали мужчин, пробивавших колеса и грабивших автомобили. Когда водитель с пробитым колесом останавливался, мужчины сразу нападали.