В Киеве задержали мужчин, пробивавших колеса и грабивших автомобили
Когда водитель с пробитым колесом останавливался, мужчины сразу нападали
На проспекте Победы в Киеве задержаны двое грабителей, которые пробивали колеса автомобилю, и когда машина останавливалась, грабили владельца. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
Схема мужчинами ранее была неоднократно проверена. Колесо они пробивали в припаркованном автомобиле. Когда водитель пытался уехать, а через несколько десятков метров останавливался, мужчины подбегали и обворовывали автомобиль.
Отмечается, что на проспекте Победы возле КПИ преступники прокололи колесо в Toyota Corolla, а когда водитель вышел проверить что произошло – украли его сумку. Однако их быстро задержали правоохранители, при задержании мужчины оказывали сопротивление.
Напомним, в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали.
Кроме того, в Борисполе пьяный пассажир избил таксиста и угнал машину. Полиция объявила план "Перехват" и задержала злоумышленника.