В Киеве задержали мужчин, пробивавших колеса и грабивших автомобили

Сегодня, 18:18

Когда водитель с пробитым колесом останавливался, мужчины сразу нападали

Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный

На проспекте Победы в Киеве задержаны двое грабителей, которые пробивали колеса автомобилю, и когда машина останавливалась, грабили владельца. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Схема мужчинами ранее была неоднократно проверена. Колесо они пробивали в припаркованном автомобиле. Когда водитель пытался уехать, а через несколько десятков метров останавливался, мужчины подбегали и обворовывали автомобиль.

Отмечается, что на проспекте Победы возле КПИ преступники прокололи колесо в Toyota Corolla, а когда водитель вышел проверить что произошло – украли его сумку. Однако их быстро задержали правоохранители, при задержании мужчины оказывали сопротивление.

Напомним, в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали.

Кроме того, в Борисполе пьяный пассажир избил таксиста и угнал машину. Полиция объявила план "Перехват" и задержала злоумышленника.
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Источник:

Киев Оперативный

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