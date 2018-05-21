У жителя Бучи в квартире нашли арсенал оружия

В Киевской области продолжается оперативно-профилактическая операция "Оружие и взрывчатка".

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, во время проведения санкционированного обыска в г. Буча в квартире местного жителя полицейские обнаружили и изъяли 14 магазинов от автомата "Калашникова", семь предметов, похожих на пулеметные ленты, снаряженные 261 патроном калибра 7.92. Также было изъято 116 патронов калибра 7.62, 13 патронов калибра 9 мм с маркировкой "MAKAROV 9 mm", два патрона калибра 5.45, две планки, оснащенные патронами калибра 7.92 (20 штук) и гладкодульное ружье "BENELLI" 12 калибра без соответствующих разрешительных документов.

По данному факту открыто уголовное производство. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертизы. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ранее мы сообщали, что боеприпасы и взрывчатка, найденные на Трухановом острове в столице 29 апреля, пролежали в воде не более полутора месяцев.

Напомним, вечером 29 апреля в Киеве на Трухановом острове случайный прохожий выловил в воде ведро и пакет с патронами и гранатами. Взрывотехники и следственно-оперативная группа, прибывшие на место, обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более 1,5 тыс. патронов различного калибра.