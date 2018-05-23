Угрожали зарубить топором: новые подробности поимки банды вымогателей

В прокуратуре говорят, что на счету группировки – не менее четырех жертв

Правоохранители Киевской области разоблачили банду профессиональных вымогателей. В группировку, которая специализировалась на выполнении заказных преступлений, входило пять человек.

"Злоумышленники получали заказы от бизнесменов и обычных граждан и вымогали у людей деньги, запугивали потерпевших (к примеру, угрожали зарубить топором). Пострадавшие воспринимали эти угрозы как реальные, и, опасаясь за свою жизнь, отдавали деньги. А один из пострадавших даже хотел покончить с собой. В последний раз они получили заказ от коммерсанта "cбить" $20 тыс. c его бизнес-партнера, которые тот якобы задолжал. Во время передачи части средств, $18 тыс., злоумышленников задержали", – сообщили в прокуратуре Киевской области.

Уже установили четверых потерпевших от "работы" этой ОПГ. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 189 "Вымогательство", санкция по ней до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, во вторник глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов рассказал, что в банду вымогателей входили молодые мужчины из Львова, Донецка, Харькова и столицы в возрасте от 20 до 39 лет. Организатором преступной деятельности был 20-летний уроженец восточного региона Украины.

Ранее столичные оперативники задержали двух вымогателей. На счету 35-летнего и 27-летнего мужчин, которые временно проживали в столице, ряд уголовных преступлений.