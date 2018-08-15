Ультрас "Динамо" и "Славии" устроили драку в Киеве

В Киеве вечером 14 августа произошла драка между фанатами команд "Динамо" и "Славия". Об этом сообщило Troublemakers & Ultras Action на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 20 фанов киевской команды напали на 10 болельщиков "Славии", которым пришлось сбежать с места драки. Правоохранители находились рядом и пытались остановить потасовку. В результате ультрас "Динамо" отобрали у чехов клубный шарф, футболку и несколько баннеров.

Перед матчем также произошла потасовка фанов обеих команд в одном из пабов Киева.

Фото: Facebook Troublemakers & Ultras Action

Напомним, 14 августа "Динамо" выиграло у "Славии" со счетом 2:0 и вышло в плей-офф Лиги чемпионов. После этого глава совета директоров "Славии" Ярослав Тврдик заявил, что Григория Суркиса нужно уволить с поста вице-президента УЕФА, чтобы он не влиял на судей.

Ранее дисциплинарный комитет УЕФА обязал "Динамо" закрыть 43-ий фанатский сектор НСК "Олимпийский". Киевляне понесли наказание за неподобающее поведение болельщиков во время домашнего матча против греческого АЕКа в 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона.