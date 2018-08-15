Ультрас "Динамо" и "Славии" устроили драку в Киеве

Сегодня, 15:06

Сторонники "бело-голубых" отняли у чехов шарф и баннеры

Фото: Facebook Troublemakers &amp; Ultras Action
Фото: Facebook Troublemakers & Ultras Action

В Киеве вечером 14 августа произошла драка между фанатами команд "Динамо" и "Славия". Об этом сообщило Troublemakers & Ultras Action на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 20 фанов киевской команды напали на 10 болельщиков "Славии", которым пришлось сбежать с места драки. Правоохранители находились рядом и пытались остановить потасовку. В результате ультрас "Динамо" отобрали у чехов клубный шарф, футболку и несколько баннеров.

Перед матчем также произошла потасовка фанов обеих команд в одном из пабов Киева.

01_67

Фото: Facebook Troublemakers & Ultras Action

Напомним, 14 августа "Динамо" выиграло у "Славии" со счетом 2:0 и вышло в плей-офф Лиги чемпионов. После этого глава совета директоров "Славии" Ярослав Тврдик заявил, что Григория Суркиса нужно уволить с поста вице-президента УЕФА, чтобы он не влиял на судей.

Ранее дисциплинарный комитет УЕФА обязал "Динамо" закрыть 43-ий фанатский сектор НСК "Олимпийский". Киевляне понесли наказание за неподобающее поведение болельщиков во время домашнего матча против греческого АЕКа в 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона.
драка, ультрас, Динамо Киев, Славия Прага
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полиция предотвратила драку с болельщиками "Ливерпуля"

27 Мая, 02:44

Правоохранители задержали 18 человек

Баскетбол

Матч Филиппины - Австралия в баскетболе завершился дракой. Фото AFP

Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на Кубок мира-2019 по баскетболу

2 Июля, 21:40

Баскетболисты сборных Филиппин и Австралии устроили драку, заработав 13 удалений
Загрузка...

Футбол

Судью повалили на беговую дорожку и начали бить

Драка на поле: футболисты учинили расправу над арбитром во время матча

2 Мая, 19:49

Во время поединка чемпионата Эфиопии тренер и футболисты напали на судью во время матча

Запад

На этом участке дороги произошла драка. Фото: Варта-1

Во Львове футбольные фанаты избили водителя маршрутки

23 Апреля, 11:28

Полицейские установили, что все они - жители столицы в возрасте 18-21 лет, открыто уголовное производство

Харьков

Скрин с видео: dailymotion.com/kabachok2003

В Харькове ультрас "Металлиста" провоцировал полицию: бил кулаками по каскам (видео)

25 Апреля, 16:28

Инцидент произошел после матча в группе Б Второй лиги чемпионата Украины с "Днепром"

Харьков

В центре Харькова подрались футбольные фанаты, в ход пошли кирпичи и пиротехника

21 Февраля, 23:19

По сообщениям очевидцев, подрались ультрас футбольных клубов "Шахтер" и "Рома"
Загрузка...