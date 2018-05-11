В аэропорту "Борисполь" произошло ДТП с автобусом и тремя автомобилями

Сегодня, 10:05

У водителя автобуса забрали права

 


ДТП в аэропорту. Фото: патрульная полиция Борисполя

ДТП в аэропорту. Фото: патрульная полиция Борисполя

ДТП в аэропорту. Фото: патрульная полиция Борисполя

ДТП в аэропорту. Фото: патрульная полиция Борисполя

ДТП в аэропорту. Фото: патрульная полиция Борисполя

В аэропорту "Борисполь" произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя.

В четверг, около 18 часов, на территории аэропорта "Борисполь" водитель автобуса Neoplan не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Skoda Superb. В результате еще два авто получили механические повреждения.

Инспекторы составили на водителя автобуса протокол по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), изъяли водительское удостоверение и выдали временное разрешение.

В результате столкновения никто не пострадал.

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Напомним, 31 октября 2017 года в "Борисполе" самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS025 Киев-Харьков, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании. Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение от наземных служб. По информации авиакомпании МАУ, столкновение было достаточно мягким. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Позднее в тот же день под Киевом в районе терминала D аэропорта "Борисполь" произошло ДТП с пострадавшими и опрокидыванием. Грузовик снабжения аэропорта вылетел с дороги и опрокинулся. Пострадал водитель.
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Источник:

"Сегодня"

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