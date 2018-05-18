В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Вьетнама с экзотическими фруктами на 100 тысяч

Гуава, джекфрут, манго и другая экзотика должна была попасть на стол одного из ресторанов в Одессе

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с представителями фискальной службы обнаружили у иностранца экзотические тайские фрукты.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, в четверг вечером в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Бангкок-Киев-Одесса" правоохранители инициировали углубленный досмотр вещей гражданина Вьетнама, на которого было зарегистрировано 11 багажных мест. Как выяснилось, иностранец перевозил 350 килограммов тайских фруктов, задекларировав лишь незначительную их часть. Гуава, джекфрут, манго, папайя, рамбутаны, ламджаи, лимонграс и другая заокеанская экзотика должна была попасть на стол одного из ресторанов вьетнамской кухни в Одессе.

Скрытые товары стоимостью свыше 100 тыс. гривен изъяты в установленном порядке.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Киевской области блокировали контрабанду в Украину крупной партии кокаина. Как сообщают в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, правоохранители установили, что ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы нашей страны, в частности, с помощью курьеров.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более восьми миллионов гривен.

Ранее в Украину не пустили двух россиян, которые отказались снимать запрещенную в нашей стране георгиевскую ленточку со своего багажа в "Борисполе".