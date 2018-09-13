В аэропорту "Борисполь" задержан боевик ИГИЛ

Мужчина в 2016 году проходил подготовку в лагере боевиков в Сирии

В аэропорту "Борисполь" был задержан гражданин Таджикистана, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничников, был задержан 29-летний мужчина, которого разыскивали таджикские пограничники за совершение террористической деятельности. Задержанный в 2016 году прибыл в Сирию, где вступил в террористическую организацию "Исламское государство". Там он прошел обучение в террористическом военном лагере и стал одним из активных участников ИГИЛ.

Иностранца передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее ФСБ РФ подсчитала, насколько упали доходы ИГИЛ. Потери в живой силе, технике, финансировании заставили действующие на Ближнем Востоке террористические организации перейти на более дешевые способы работы.

Кроме того, ранее ФСБ РФ обвинила СБУ и "Правый сектор" в "вербовке" боевиков ИГИЛ для убийств в России. Российские спецслужбы утверждают, что Магомедов якобы получил задание по ликвидации командира одного из отряда боевиков так называемой "ДНР", проживающего в Смоленской области.