В Белой Церкви мошенники обманули бабушку на 3 тысячи евро

Сегодня, 14:54

Злоумышленники подозреваются в совершении целой серии преступлений

 

У пенсионерки выманили крупную сумму
У пенсионерки выманили крупную сумму. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Полицейские Белой Церкви задержали двух "телефонных" мошенников: 52-летнего иностранца и 27-летнего жителя Сумщины.

"Днем один из них позвонил 74-летней женщине и назвался работником прокуратуры. Мужчина сообщил, что сын пенсионерки попал в ДТП, есть пострадавшие, и чтобы решить вопрос, нужно заплатить 3 тыс. евро. Злоумышленник также сообщил, что у подъезда находится его помощник, и, если женщина готова спасти своего ребенка, пусть выносит деньги. Евро старушка передала через несколько минут. Когда же поняла, что ее обманули, позвонила в полицию", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного Кодекса. Злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Продолжается досудебное расследования. Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы.

"Злоумышленники основательно подозреваются в совершении трех фактов мошенничества на территории района. Мужчин также проверяют на причастность к совершению ряда краж на территории Киевской области", – говорят в полиции.

Напомним, в Киеве и области активизировались телефонные мошенники, работающие по популярной схеме: просят у доверчивых людей деньги за "освобождение" родственников из полиции. Причем суммы теперь вымогают очень высокие. Правоохранители говорят, что задерживать таких злоумышленников стали чаще, да и жители стали внимательнее.

Очередной жертвой телефонных мошенников ранее стал 82-летний дедушка, житель села Шкаровка Киевской области: он отдал злоумышленнику огромную сумму и даже золотые украшения.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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