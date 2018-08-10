В центре Киева грабитель украл сумку с деньгами и сломал ногу, убегая от полиции

В Киеве на улице Грушевского грабитель выхватил у киевлянина сумку с личными вещами и деньгами. Однако, при попытке побега нарушитель сломал ногу, и его задержали правоохранители, находившиеся неподалеку, рассказали в ГУ НП Киева.

Грабитель схватил сумку, лежавшую на скамейке, когда ее хозяин говорил по телефону. В сумке, по словам потерпевшего, были документы и более 10 тысяч гривен.

Неподалеку от места совершения преступления находились оперативники Печерского района, которые сразу бросились на помощь мужчине и начали догонять грабителя. Увидев, что за ним бежит потерпевший, мужчина забежал в подъезд и прыгнул на улицу со второго этажа. При падении нарушитель сломал ногу – и его догнали оперативники.

"Правоохранители выяснили, что грабитель – 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

По факту грабежа следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

"Правонарушитель из-за травмы ноги находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – добавил Андрей Дуброва.

Ранее в Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что суд в Киеве приговорил в четырем годам тюрьмы серийного грабителя. Мужчина отбирал у прохожих телефоны и деньги.

Напомним, в Вишневом под Киевом посреди улицы на частного предпринимателя напали двое грабителей. Одного из злоумышленников сумели задержать: им оказался уроженец Винницкой области.



