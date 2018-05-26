В центре Киева полиция задержала мужчину, который провоцировал болельщиков

В центре Киева сотрудники полиции задержали молодого человека, который пытался провоцировать болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В центре Киева сотрудники полиции заметили молодого человека, который провоцировал иностранных болельщиков. В целях предупреждения конфликтной ситуации работники патрульной полиции его задержали. Сейчас с ним проводят разъяснительную беседу, нарушение общественного порядка не допущено", – говорится в сообщении.

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Напомним, в субботу завершается европейский клубный футбол – в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33.

Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

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Напомним, по состоянию на 13:20 полиция Киева зафиксировала в столице 26 инцидентов с участием иностранных болельщиков, приехавших на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщилапресс-служба полиции.