В центре Киева произошла стрельба в ресторане

Недавно в Киеве произошла стрельба возле ресторана на улице Антоновича. Теперь стреляли уже в самом центре города и внутри заведения – инцидент случился в ресторане "Катюша" по адресу бульвар Леси Украинки, 24. Стреляли на веранде "вареничной" около 11:00, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде ресторана "Катюша" и скрылся.

По словам полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.

Видео: "Информатор"

Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работает полиция. Заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия.

На данный момент идет поиск преступников. По имеющейся информации, мужчины спортивного телосложения в спортивной одежде.

Напомним, 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка. Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.

Ранее в Киеве на Русановке в результате драки со стрельбой один из участников конфликта без сознания был госпитализирован в больницу скорой помощи. Инцидент произошел в пятницу, 29 июня.