Полиция Киева задержала мужчин, которые ограбили иностранку прямо на Крещатике

Сегодня, 17:33

Один из грабителей оказался россиянином, а второй – уроженец Донецкой области с криминальным прошлым


Фото: пресс-служба ГУНП в Киеве

Фото: пресс-служба ГУНП в Киеве

Фото: пресс-служба ГУНП в Киеве

Фото: пресс-служба ГУНП в Киеве

В Киеве полицейские задержали двух мужчин, которые ограбили гражданку Испании на Крещатике. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"К работникам полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности возле фан-зоны на улице Крещатик, обратилась гражданка Испании из сообщением об ограблении: к ней подошли мужчины и вырвали из рук кошелек, в котором были деньги и билеты на сегодняшний финальный матч Лиги чемпионов", – говорится в сообщении.

В свою очередь, патрульные, которые находились с другой стороны фан-зоны, заметили двух мужчин, остановили их и доставили в Печерский управления полиции. Уже установлено, что один из них – россиянин, другой – уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделке документов.

"Мужчин задерживают в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи изымают записи с видеокамер наблюдения, которые находятся рядом с местом происшествия. Также продолжается сбор доказательной базы", – добавили в полиции.

Напомним, сегодня в Киеве полиция зарегистрировала 26 инцидентов с участием иностранных болельщиков, прибывших на финальный матч Лиги чемпионов. По данным пресс-службы ведомства, на данный момент открыто 15 уголовных производств.

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая. Кстати, матч покажут также в фан-зоне на Контрактовой площади.
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